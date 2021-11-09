Büyükçekmece'de düğün konvoyu için yapılan yola karşı çıkıyorlar

Belediyenin nikah salonu için parkın bir bölümüne düğün konvoyu geçiş yolu yapması, mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Çevredekiler, düğün konvoyunun tehlike saçacağını söyledi.

İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde yeni bir yapı inşa ediliyor.

Parkın yanına, Büyükçekmece Belediyesi tarafından nikah salonu yapılıyor.

Nikah salonuna ulaşım için ise parka yol yapımına başlandı.

DÜĞÜN KONVOYU İÇİN YOL YAPILDI

Planın değiştirilerek evlerinin hemen yanından düğün konvoylarının geçişi için yol geçirilmesine ve ağaçların kesilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri eylem yaptı.

"BURASI DÜĞÜN KONVOYLARININ KALDIRILABİLECEĞİ BİR YER DEĞİL"

Mahalle sakinlerinden Çiğdem Tatlısu, "Biz 20 yıldır bu mahallede huzur içinde yaşayan komşularız. Parkımız yapıldığında çok memnunduk. Parkımızın içine maalesef düğün ve nikah salonu yapıldı. Buna 'Tamam' demememiz gerekiyorken, bir de yolu maalesef buradan verildi. Burası çıkmaz sokak. İnsanların parka giriş çıkış yaptığı yerdir. Burası düğün konvoylarının kaldırılabileceği bir yer değil. Bu sokak buna uygun değil. Üstelik alternatifi varken, buradan veriliyor. Ağaçlarımız da kesildi. Meyve ağaçlarımızdı. Biz mevsimsel budama sanıyorduk. Baktık ki kesiliyor. Kökleri de çıkarılıp atıldı" dedi.

"BİZ DİLEKÇELERİMİZİ SUNDUK, GİTTİK YALVARDIK AMA YOK"

Sunay Akay ise, "Burayı yayalar kullanıyor. Kediler köpekler kullanıyor. Burada yüzlerce kedi, köpek barınağı var. Aşağıda yolları var. Biz hem düğün salonuna karşıyız hem de bu yola karşıyız. Burada yüzlerce insan, çocuk var. İnsanların burada huzurunu bozmaya, sıkıntıya sokmaya ne gerek var. Hadi bir nikah salonu yaptın, yanında bir sergi salonu, tiyatro, sinema olsun. Bu bölgede bir tane kütüphane yok. Bu kadar güzel bir yeri kendi elleriyle… Yazık günah değil mi? Biz dilekçelerimizi sunduk, gittik yalvardık ama yok." ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN KONVOYU İSTEMİYORUZ"

Öte yandan mahalleli, "Maganda kurşununa maruz kalmamak için düğün konvoyu yoluna hayır", "Düğün konvoyu istemiyoruz" yazdıkları kağıtları nikah salonu inşaatını çevreleyen sac bariyerlere yapıştırdı, imza kampanyası başlattı.

"AĞAÇLAR KESİLMEDİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Mahallelinin tepkisine rağmen Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi ise ağaçların kesilmediğini, kökleri ile alınarak yerinin değiştirildiğini belirtti. Çevredekilerin tepki gösterdiği alanın, imar planında yol olarak belirlendiği de kaydedildi.

























