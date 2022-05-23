E-5’te düğün konvoyundaki magandaların havaya ateş açtığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde düğün konvoyundaki sürücüler silahla havaya ateş açtı.

Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Havaya ateş açtılar

Kameraya yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.

Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada