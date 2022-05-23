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- Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada
Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada
E-5’te düğün konvoyundaki magandaların havaya ateş açtığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 23.05.2022 - 09:15
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde düğün konvoyundaki sürücüler silahla havaya ateş açtı.
Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Havaya ateş açtılar
Kameraya yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.
Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada