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    Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada

    E-5’te düğün konvoyundaki magandaların havaya ateş açtığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 23.05.2022 - 09:15
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    Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 Mimaroba Beylikdüzü istikametinde düğün konvoyundaki sürücüler silahla havaya ateş açtı.

    Çevredeki vatandaşlara aldırmayan şahısların o anları ise yoldaki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Havaya ateş açtılar

    Kameraya yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.

    Büyükçekmece'de havaya ateş açan magandalar kamerada

    Büyükçekmece de havaya ateş açan magandalar kamerada #1

    Büyükçekmece de havaya ateş açan magandalar kamerada #2

    Büyükçekmece de havaya ateş açan magandalar kamerada #3


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