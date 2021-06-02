Kartı bankamatiğe sıkışan alkollü genç, eline geçirdiği kaldırım taşı ile ATM’ye vurmaya başladı. Gencin o anları, kameralara yansıdı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinin önüne gelen alkollü genç, bankamatiğe kartını yerleştirdi.

Kartın makineye sıkışması üzerine eline aldığı kaldırım taşlarını ATM’ye fırlatmaya başladı.

Gencin o anları, saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaldırım taşları ile ATM’yi parçalayan genci, ihbar üzerine bölgeye gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri gözaltına aldı.

İfadesi alınan genç serbest bırakıldı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Şahıs hakkında, kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi.

Sabah saatlerinde işlemlerini yapmak üzere ATM’ye gelen vatandaşlar, mağdur oldu.

Büyükçekmece’de kartı sıkışınca ATM’yi taşladı VİDEO



“BEKLEMEK DURUMUNDAYIM”

Çevredeki bir esnaf, “Sabah kalktığımızda 07.00 gibiydi ATM’nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük.” dedi.

ATM’ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise, “Ben geldim kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise ‘amca burayı kırmışlar çalışmıyor’ dedi. Ben mağdur oldum beklemek durumundayım.” ifadelerini kullandı.