Sabaha karşı evlere girip telefon ve para çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını görünce pişkin hareketler sergiledi.

Büyükçekmece'nin Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine giren kimliği belirsiz 3 kişi, hırsızlık yaptığı sırada güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü sabah 05.00 sıralarında meydana gelen olayda 20'li yaşlardaki 3 şahıs, koordineli bir şekilde hırsızlık yapmaya çalıştı. 2 kişi dışarıda gözcülük yaparken, 1 kişi de giriş kattaki dairenin penceresinden içeri girdi.

GÜVENLİK KAMERASINA EL HAREKETİ ÇEKTİ

Gözcülük yapan 2 kişi bina girişindeki güvenlik kamerasını görünce, biri kameraya doğru pişkince el hareketi yaptı. Bu sırada içerideki değerli eşyaları arayan şüpheli, tıkırtılar üzerine uyanan kiracı yüz yüze geldi. Paniğe kapılan şüpheli, geldiği gibi pencereden atlarken diğer arkadaşları ile kaçtı.

Büyükçekmece'de pişkin hırsız kameralara yakalandı ViDEO

NE VAR NE YOK ÇALDILAR

Şüpheliler, kısa süre sonra yine aynı sokakta oturan bir hastanede çalışan sağlık personeli Nurtaç Atayva'nın oturduğu binadan giriş katının kapısını açıp 4 cep telefonu, 3 bin TL, kimlik, pasaport, cüzdanları alıp kaçtı.

"ÇOK PLANLI HAREKET EDİYORLAR"

Hırsızlık girişiminin başarısız olduğu evin sahibi Ramazan Atilla, "Cumartesi günü sabaha karşı eve geliyorlar. 18-20 yaşlarındalar. Çok rahat hareket ettikleri hemen göze çarpıyor. Hırsızlık yapmaya çalışmaları yetmemişçesine kameraya pişkince hareket yaptılar. Kamerayı gördükleri halde hırsızlık yapabiliyorlarsa, yakalanmayacaklarını da düşünüyorlar demektir. Çok profesyonelce hareket ediyorlar. Mahallemizde bir eve daha girmişler. Adli makamların bunlarla ilgilenmesini bu tip insanlara zemin hazırlanmamasını istiyoruz. Evde kiracımız vardı. Onunla yüz yüze geliyorlar. Allah korusun can kaybı olabilirdi. Allah'tan paniğe kapılıp kaçıyorlar. Çok planlı hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİZİ ÇALDILAR"

Hırsızların evine girdiği Nurtaç Atayva ise, "Her yeri didik didik etmişler. Benim ve kardeşlerimin cep telefonlarımızı, paramızı, maaşımızı, kimliklerimizi her şeyimizi aldılar. Polise ifade verdik. Sonucu bekliyoruz, bir şey çıkmıyor. Bizi yolda polis durdursa onlara ne göstereceğiz. Ne kimlik ne pasaportumuz var. Her şeyimizi çaldılar." dedi.