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    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence

    5 yıldır yaşadığı bakımevinde kötü muameleye ve işkenceye maruz kalan 20 yaşındaki otizmli genç, hayatını kaybetti. Gencin halası, bakımevine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
    • 26.09.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:57
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    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence

    20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, 5 yıldır İstanbul Büyükçekmece’deki bir bakımevinde kalıyordu.

    Eres, geçtiğimiz 24 Temmuz'da hayatını kaybetti…

    Kurumdan 'doğal ölüm' bildirisi

    Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirildi.

    Mehmet Eres'in cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

    Gencin, bakımevi çalışanlarınca kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı öne sürüldü.

    İşkence görüntüleri

    Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Görüntülerde otizmli gencin ellerinin arkasından bağlı olduğu, 2 kişinin genci hırpalayarak yatağa götürdüğü, ikisinin de gencin üzerine oturup baskı uyguladığı, uzun süre hareketsiz kalan gencin yere düştüğü, sandalyeden kurtulduktan sonra da yine aynı işkenceyi gördüğü anlar yer aldı.

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence ViDEO

    1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı

    DHA’nın haberine göre Mehmet Eres'in halası Emel Şen, “Sorumluların tutuklanmasını istiyorum.” dedi.

    Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #1

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #2

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #3

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #4

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #5

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #6

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #7

    Büyükçekmece’deki bakımevinde otizmli gence işkence #8


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