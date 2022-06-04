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    Çağlayan Adliyesi'nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi 

    Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan ve soruşturma dosyalarını kapatacağını söyleyerek Yusuf A.'yı dolandırdıktan sonra tutuklanan şahsa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • 04.06.2022 - 09:46
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    Çağlayan Adliyesi'nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi 

    İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şikayetçi Yusuf A., olay günü adliye polisini telefonla arayarak dava dosyalarının kapatması taahhüdü veren bir kişi tarafından dolandırıldığı söyledi.

    DHA'nın haberine göre; polise, Kaan K.'nın kendisini MİT elemanı olarak tanıttığını ve Hakan Fidan imzalı evraklar gösterdiğini söyleyen Yusuf A., bu kişiyle adliyede buluşmak üzere olduklarını, kendisine daha önce bir miktar para verdiğini ve yine para vereceğini söyledi.

    Bunun üzerine Adalet Sarayı Polis Merkezi Amirliği, durumu hemen nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcısına iletti.

    Şikayetçinin şüpheliyle adliyede buluşması kameraya yansıdı

    Savcılığın talimatıyla polis, suçüstü yapmak üzere harekete geçti. Şikayetçi Yusuf A.'nın elindeki paraların fotoğrafları çekilerek şüpheli ile buluşması takibe alındı.

    Şikayetçi Yusuf A. ile adliyenin C Blok atriumunda buluşarak hararetli şekilde konuşmaya başladılar.

    MİT çalışanı olmadığı öğrenildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Savcılık, elinde Hakan Fidan imzalı 3 sayfa evrak olduğu tespit edildiğini ve şüphelinin ifadesinde teslim ettiği MİT belgesinin sahte olmadığını, kimseyi dolandırmadığını belirterek suçlamayı reddettiği belirtildi.

    Yapılan araştırmada, şüphelinin MİT bünyesinde çalışan biri olmadığı ve verdiği evrakın da sahte olduğu kaydedildi. Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve kendisini MİT çalışanı olarak tanıttığı belirtildi.

    Şikayetçi Yusuf A.'nın devam eden bazı soruşturmalarında yardımcı olabileceği vaadinde bulunan şüpheliyi kendisini MİT mensubu olarak tanıtması üzerine gerçek resmi devlet görevlisi zannettiği için daha önce 380 bin TL ödeme yaptığını belirterek şikayetçi olduğu anlatıldı.

    Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

    Tutuklanan şüpheli Kaan K.'nın "Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Çağlayan Adliyesi nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi  #1

    Çağlayan Adliyesi nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi  #2

    Çağlayan Adliyesi nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi  #3

    Çağlayan Adliyesi nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi  #4

    Çağlayan Adliyesi nde yakalanan sahte MİT elemanının 15 yıl hapsi istendi  #5


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