Çağlayan'da hırsızlık yapan kadına darp

Kuruyemiş dolu paketi eteğinin altına gizleyen hırsız, kendini fark eden market çalışanı tarafından dışarı çıkarılıp, darbedildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bir iş yerine gelen kadın hırsız, kuruyemiş doldurduğu şeffaf poşeti eteğinin altına saklayarak çalmak istedi.

DÜKKAN ÇALIŞANINA YAKALANDI

Diğer doldurduğu poşetle kasaya yönelen kadının hırsızlık yaptığını fark eden dükkan çalışanı, koşarak yanına geldi. Kadını kolundan tutarak dışarıya atan çalışan, kadının gizlediği poşeti aldı.

DARBEDİLDİ

Çalışan bir süre sonra ise kadına vurmaya başlarken, hırsız da yaşanan arbede sonrası bölgeden kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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