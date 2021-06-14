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    Çağlayan'da hırsızlık yapan kadına darp

    Kuruyemiş dolu paketi eteğinin altına gizleyen hırsız, kendini fark eden market çalışanı tarafından dışarı çıkarılıp, darbedildi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:05
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    Çağlayan'da hırsızlık yapan kadına darp

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat ürünlerinin satıldığı bir iş yerine gelen kadın hırsız, kuruyemiş doldurduğu şeffaf poşeti eteğinin altına saklayarak çalmak istedi.

    DÜKKAN ÇALIŞANINA YAKALANDI

    Diğer doldurduğu poşetle kasaya yönelen kadının hırsızlık yaptığını fark eden dükkan çalışanı, koşarak yanına geldi. Kadını kolundan tutarak dışarıya atan çalışan, kadının gizlediği poşeti aldı.

    DARBEDİLDİ

    Çalışan bir süre sonra ise kadına vurmaya başlarken, hırsız da yaşanan arbede sonrası bölgeden kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İstanbul’da hırsızlık yaparken yakalanan kadının dövüldü

    Çağlayan da hırsızlık yapan kadına darp #1

    Çağlayan da hırsızlık yapan kadına darp #2

    Çağlayan da hırsızlık yapan kadına darp #3

    Çağlayan da hırsızlık yapan kadına darp #4

    Çağlayan da hırsızlık yapan kadına darp #5

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