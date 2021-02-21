Çağlayan’da üşümemesi için gece otele yerleştirilen akli dengesi bozuk şahıs, sabah kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya atlayan şahıs yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana gelen olayda, akli dengesi bozuk olan 57 yaşındaki Cengiz Yeniaras, belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi.

KAÇMAK İSTEDİ

Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı.

ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen 29 yaşındaki Yusuf İşgören’in üstüne düştü. Olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çağlayan'da otele yerleştirilen evsiz pencereden atladı ViDEO



TABURCU EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.





Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.



