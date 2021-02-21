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- Çağlayan'da otele yerleştirilen evsiz pencereden atladı
Çağlayan'da otele yerleştirilen evsiz pencereden atladı
- İHA
- 21.02.2021 - 10:05
- Güncelleme : 21.02.2021 - 10:26
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana gelen olayda, akli dengesi bozuk olan 57 yaşındaki Cengiz Yeniaras, belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi.
KAÇMAK İSTEDİ
Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı.
ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen 29 yaşındaki Yusuf İşgören’in üstüne düştü. Olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çağlayan'da otele yerleştirilen evsiz pencereden atladı ViDEO
TABURCU EDİLDİLER
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.