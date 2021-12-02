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- Çağlayan’da trafikte yol verme kavgası
Çağlayan’da trafikte yol verme kavgası
- İHA
- 02.12.2021 - 09:49
- Güncelleme : 02.12.2021 - 10:17
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da, 34 ET 6066 plakalı aracıyla cadde üzerinde seyir halinde olan Cüneyt A. ile 34 COE 162 plakalı araç sürücüsü Ahmet T. arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine yumruklarla saldırdı.
DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRMAK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI
İki sürücünün kavgasını görenler, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı.
Birbirlerini darbeden sürücüler, daha sonra olay yerinden araçlarına binerek ayrıldı.
Kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çağlayan’da trafikte yol verme kavgası VİDEO
BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Sürücülerden Cüneyt A., daha sonra polis merkezine giderek yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.