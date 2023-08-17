Çanakkale'de kıskançlık tartışması can aldı 2 kişi arasında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Çanakkale'de korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma başladı.

Tartışma saldırıya dönüştü

Kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.