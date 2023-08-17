Çanakkale'de kıskançlık tartışması can aldı
İHA

Çanakkale'de korkunç bir olayı yaşandı.

Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma başladı.

Tartışma saldırıya dönüştü

nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.

Çanakkale'de kıskançlık tartışması can aldı
Çanakkale'de kıskançlık tartışmasına kurban gitti