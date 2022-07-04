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    Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

    Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.
    • 04.07.2022 - 21:20
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    Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam

    Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü.

    Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL'ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL'ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

    AK Parti zamma ret oyu verdi

    İHA'nın aktardığına göre İyi Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesi, mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

    Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam #1

    Çanakkale’de su fiyatlarına yüzde 35 zam #2


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