Petrol
86.88
-0.10%
Euro
19.4749
0.40%
Dolar
18.6318
0.00%
Altın
1.067
0.65%
Borsa
4978
0.00%
Bitcoin
323.666
1.56%
BTXN Coin
5.60
1.08%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı

    Esra Erol'un programına çıkan Mustafa Demir adlı vatandaş, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'in Orhan Maman adındaki akrabasına kaçtığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mustafa Demir'in anlattıkları izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

    Demir, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'le ayrılık aşamasında olduklarını ve eşinin çocuklarını da bırakarak akrabasına kaçtığını dile getirdi.

    'Karım akrabasına kaçtı'

    Mustafa Demir, eşinin kaçtığı kişi hakkında da bilgi verdi. Demir, karısının kaçtığı Orhan Maman adlı adamın, eşinin annesinin amcasının oğlu olduğunu söyledi.

    Demir, "Şu anda o kişiyle birlikte yaşıyorlar. Kendisi gitmeden boşanma davası açtı ama sonra davadan vazgeçti" dedi.

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı VİDEO

    "Çocuklarını yakacağını söyledi"

    Demir, eşine çağrıda bulunup eve dönmesini isteyerek, "Ondan tek isteğim çocuklarının yanına geri gelmesi. Dün televizyona çıkacağımı öğrenince beni arayıp ölümle tehdit etti. Çocuklarını yakacağını söyledi, kendi çocuğu. Çocuklara da okula gitmeyin demiş. Çocuklar okula gitmiyor" ifadelerini kullandı.

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı #1

    Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı #2


    Rusya'dan petrol açıklaması: Tavan fiyat uygulayan ülkelere akış kesilecek
    Dünya

    Rusya'dan petrol açıklaması: Tavan fiyat uygulayan ülkelere akış kesilecek

    Sapanca Gölü’nde kayıktan kayığa ağ kavgası
    3. Sayfa

    Sapanca Gölü’nde kayıktan kayığa ağ kavgası

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir