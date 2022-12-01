Esra Erol'un programına çıkan Mustafa Demir adlı vatandaş, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'in Orhan Maman adındaki akrabasına kaçtığını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mustafa Demir'in anlattıkları izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

Demir, 3 çocuk annesi eşi Fazilet Demir'le ayrılık aşamasında olduklarını ve eşinin çocuklarını da bırakarak akrabasına kaçtığını dile getirdi.

'Karım akrabasına kaçtı'

Mustafa Demir, eşinin kaçtığı kişi hakkında da bilgi verdi. Demir, karısının kaçtığı Orhan Maman adlı adamın, eşinin annesinin amcasının oğlu olduğunu söyledi.

Demir, "Şu anda o kişiyle birlikte yaşıyorlar. Kendisi gitmeden boşanma davası açtı ama sonra davadan vazgeçti" dedi.

Canlı yayında söyledikleriyle şaşırttı: Karım, akrabasıyla birlikte kaçtı VİDEO



"Çocuklarını yakacağını söyledi"

Demir, eşine çağrıda bulunup eve dönmesini isteyerek, "Ondan tek isteğim çocuklarının yanına geri gelmesi. Dün televizyona çıkacağımı öğrenince beni arayıp ölümle tehdit etti. Çocuklarını yakacağını söyledi, kendi çocuğu. Çocuklara da okula gitmeyin demiş. Çocuklar okula gitmiyor" ifadelerini kullandı.