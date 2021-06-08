Çorum'a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı

Kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı Alman gurbetçi Hasan T.'yi bıçaklayan Ethem D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'un Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda, Ethem D., Almanya’dan gelen ve daha önce kardeşini döven Hasan T. ile sokakta karşılaştı.

İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GURBETÇİYİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Ethem D., kavga sırasında Hasan T.’yi bıçakla karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan T., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan T., ambulansa alınırken, "Beni S.D.’nin kardeşi bıçakladı. Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Ethem D.’yi yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.