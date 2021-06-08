Euro
10.4811
-0.23%
Dolar
8.604
-0.1%
Altın
523.1
-0.54%
Borsa
1.446
-0.07%
Bitcoin
283.942
-10.14%
EXEN Coin
35.81
4.31%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Çorum'a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı

    Kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı Alman gurbetçi Hasan T.'yi bıçaklayan Ethem D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı

    Çorum'un Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda, Ethem D.,  Almanya’dan gelen ve daha önce kardeşini döven Hasan T. ile sokakta karşılaştı.

    İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    GURBETÇİYİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

    Ethem D., kavga sırasında Hasan T.’yi bıçakla karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan T., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan T., ambulansa alınırken, "Beni S.D.’nin kardeşi bıçakladı. Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, Ethem D.’yi yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı #1

    Çorum a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı #2

    Çorum a gelen gurbetçiye bıçaklı saldırı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir