Çorum'daki 2 çocuğu serviste öldüren şahsa müebbet hapis cezası

Alaca ilçesinde, çocuklarıyla kavga eden iki çocuğu servis içerisinde kurşuna dizerek öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesindeki İmat köyü eski muhtarı Selfet Başkuş, 12 Mart tarihinde çocuklarının kavga ettiği Kaan Hakverdi (13) ve Tunç Taşar (14) isimli çocukları, servis aracının içerisinde vurarak öldürmüştü.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Selfet Başkuş, hakim karşısına son kez tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile çıktı.

Ölen çocukların aileleri ile ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

MÜEBBET VE 24 YIL HAPİS CEZASI

Başkuş’un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanığa, Kaan Hakverdi’yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç Taşar’ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi.

"SİZİN DE ÇOCUKLARINIZIN BAŞINA GELSİN"

Kararın açıklamasının ardından Başkuş’un, "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçti.