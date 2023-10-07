Çorum'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı

İHA
Çorum'da merkez Gülabibey Mahallesi, Milönü Caddesi üzerinde silahlı saldırı vakası yaşandı.
B.A. adlı berber işyerinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Tedaviye alındı
Bacaklarından yaralanan B.A. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri çalışma başlattı
Polis olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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