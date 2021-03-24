Çorum'da kömür kovasındaki cismi el bombası sanıp polisi aradı

Sobasına atmak istediği kömürlerin arasından farklı bir cisim gören Zeki Biler, el bombası olduğunu düşündüğü cismi polise ihbar etti.

Çorum'daki Buharaevler Tek Ceviz Sokak’ta sobasını yakmak isteyen Zeki Biler, evinin kömürlüğüne indi.

Soba için kömür alan Biler, kovada kömürlerin arasında el bombasına benzettiği bir cisim fark etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

SERT KÖMÜR PARÇASI ÇIKTI

Gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemede, kovanın içinde bulunan cismin yuvarlak ve sertleşmiş kömür parçası olduğunu belirledi.

Kömürlerin arasındaki cismin kendisini şüphelendirdiğini anlatan Zeki Biler, “Kovaya doldurduğum kömürü eve getirdim. Baktım kovanın içinde yuvarlak el bombası ya da gülleye benzer bir şey var. Elime aldım ve yıkadım, her ihtimale karşı polisi aradım.” dedi.

















