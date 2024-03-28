Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde, Hasan D. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ö. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Ö., yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme sürüyor
Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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