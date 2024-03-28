Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Kent merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde, Hasan D. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ö. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Ö., yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme sürüyor

Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)