Çorum'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyünde araziden köyüne doğru giden Mustafa Karuç yönetimindeki 19 SK 659 plakalı traktör, dere yatağından geçtiği sırada devrildi.
Kazayı gören köylüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Morga kaldırıldı
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Karuç'un cansız bedeni, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.