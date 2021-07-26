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    Denizli’de 1 haftada 402 gözaltı

    19-25 Temmuz arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 47 şüpheli yakalanırken, 675 farklı asayiş olayında 402 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 15:17
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    Denizli’de 1 haftada 402 gözaltı

    Denizli’de, 19-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında polis ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 34 bin 218 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

    Çalışmalar neticesinde farklı suçlardan hakkında arama kararı olan 47 şüpheli yakalandı.

    12 KİŞİ TUTUKLANDI

    47 kişiden 27’si gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de 1 haftada 402 gözaltı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ayrıca çalışmalar kapsamında 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 cep telefonu ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 8 bin 145 lira ele geçirildi.

    Kent genelinde meydana gelen 675 farklı asayiş olayında 402 kişi gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de 1 haftada 402 gözaltı #2

    Denizli’de 1 haftada 402 gözaltı #3

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