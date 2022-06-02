Denizli'de anne ve bebeğin ölümüne neden olan sürücü: Darbedilmekten korktum

Denizli'de anne ve bebeğin ölümüne neden olan sürücü: Darbedilmekten korktum

Kamyonet ile otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu, otomobildeki anne ve bebeği hayatına kaybederken kaçan kamyon şoförü teslim oldu. Şahıs 'Darbedilmekten korktuğum için kaçtım' dedi.

Denizli Acıpayam'dan Serinhisar ilçesine ilerleyen Ömer Tozgun (30) kontrolündeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 5 kişi yaralandı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, otomobil içinde bulunan Ömer Tozgun, eşi Asiye Tozgun (26), çocukları Huriye Tozgun (2), Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbirader Alperen S.’yi (16) Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan anne Asiye Tozgun, bebeği Huriye Tozgun doktorların müdahalelerine rağmen hastanede yaşamanı yitirdi.

Ağır yaralı olan kayınbirader Alperen S. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, baba ve Yusuf Poyraz Tozgun’un ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bebeğiyle yan yana gömüldü

Kazada hayatını kaybeden anne Asiye Tozgun ve Huriye Tozgun, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Sevenlerinin ve yakınlarının katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

"Darbedilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım"

Kaza sonrası ortadan kaybolan kamyonet sürücüsü teslim oldu. Kamyonet sürücüsünün verdiği ilk ifadesinde, "Bir anlık şoka girdim. Darbedilmekten korktuğum için olay yerinden uzaklaştım." dediği öğrenildi.