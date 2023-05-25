Denizli'de apartmandaki patlamada yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti

DHA
Denizli'de yaşanılan olayda, 11 gün sonra acı haber geldi..
14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrumunda meydana gelen olayda, patlamanın etkisiyle bina duvarlarında çatlaklar oluştu, 5 araç ile 4 iş yeri hasar gördü, kepçe operatörü Servet Sezer ise ağır yaralandı.
11 gündür yaşam savaşı veriyordu
Servet Sezer, ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sezer, patlamadan 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Yandaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, patlamanın gaz sıkışmasından dolayı yaşandığı belirlendi. Patlamanın, Sezer'in apartmana girdikten sonra sigara yaktığı esnada meydana geldiği belirlendi.