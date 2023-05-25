Denizli'de apartmandaki patlamada yaralanan genç yaşam savaşını kaybetti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 14 Mayıs'ta 5 katlı apartmanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan 22 yaşındaki kepçe operatörü Servet Sezer, tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede bugün hayatını kaybetti.

DHA

Denizli'de yaşanılan olayda, 11 gün sonra acı haber geldi..

14 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrumunda meydana gelen olayda, patlamanın etkisiyle bina duvarlarında çatlaklar oluştu, 5 araç ile 4 iş yeri hasar gördü, kepçe operatörü Servet Sezer ise ağır yaralandı.

11 gündür yaşam savaşı veriyordu

Servet Sezer, ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Sezer, patlamadan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Yandaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, patlamanın gaz sıkışmasından dolayı yaşandığı belirlendi. Patlamanın, Sezer'in apartmana girdikten sonra sigara yaktığı esnada meydana geldiği belirlendi.