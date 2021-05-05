Son 1 ayda 5 yaşlı vatandaşın yaklaşık 350 bin lirasını dolandıran yurt dışı merkezli şebekenin 4 üyesi daha JASAT’ın başarılı operasyonuyla yakalandı.

Dolandırıcılar, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan İbrahim Ö.’yü arayarak, “Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memuruna teslim edin.” dedi.

Bunun üzerine İbrahim Ö., kendisini arayan dolandırıcıya 2 bilezik ve 50 bin lirayı teslim etti.

Yaklaşık 70 bin TL dolandırıldığını anlayan İbrahim Ö., şüphelileri ihbar etti. İhbarın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı araştırma yapıldı.

YURT DIŞI İRTİBATINI KURAN SORUMLUYU YAKALADI

Saatler süren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin daha önceden toplam 101 suç kaydı bulunan Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. (35) ve Bilal G. (40) olduğu tespit edildi.

Yaşlı kişilerden alıp, altınları kuyumcuda bozdururken görüntüleri ortaya çıkan şüphelilerden Metin Y.’nin telefonla aramaları yurt dışından yapan suç şebekesinin Denizli sorumlusu olduğu, irtibatı sağlayarak mağdurların evine gidecek sahte polis, hakim, savcıları organize ettiği ve suçtan elde edilen parayı yurt dışına gönderen kişi olduğu belirlendi.

Denizli’de dolandırıcıdan iğrenç savunma: Fitrelerini aldım VİDEO

DOLANDIRICI ‘FİTRE’ YALANINA SIĞINDI

JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda suç şebekesinin Denizli sorumlusu Metin Y. ve diğer 3 şüpheli, adreslerinde yakalandı.

Jandarmada sorgulanan şüphelilerden altın ve paraları almak için eve giden Galip K.’nin, “Onları dolandırmadım. Fakirlere ulaştırmak için fitrelerini aldım.” şeklindeki savunma yaptığı öğrenildi.

İfadesi alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ SORUMLUSU VE SUÇ ORTAĞI TUTUKLANDI

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan mahkemeye sevk edilen Denizli sorumlusu Metin Y. ve suç ortağı Galip K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin son 1 ayda gerçekleştirdikleri 5 ayrı olayda; 280 TL nakit, 5 tam altın, 4 bilezik ve 2 adet telefon aldıkları ortaya çıktı.