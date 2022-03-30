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    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi

    Polis Ezgi Gönül’ün dur ihtarına uymayan Mahir Köse, Gönül’ü kaputun üzerinde sürükledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan Köse’yi linç edilmekten, diğer polisler kurtardı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:43
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    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir Köse’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

    Dur ihtarına uymayan Mahir Köse, trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan Gönül düşmemek için mücadele ederken, polis memurunu gören vatandaşlar Mahir Köse’nin peşine düştü.

    VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

    Gönül'ü 100 metre sürükledikten sonra vatandaşların durdurduğu otomobil, çembere alındı. Vatandaşlar, otomobilin içinden güçlükle çıkardıkları Mahir Köse’yi linç etmek istedi.

    Diğer polis memurlarının araya girmesiyle Mahir Köse, ekip otosuna bindirildi.

    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi VİDEO

    POLİS, ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

    Polis memuru Ezgi Gönül, olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Gönül, Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek ayakta tedavi edildi.

    Mahir Köse ise, ekipler tarafında üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı.

    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi #1

    EHLİYETİ 2 KEZ KAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Köse’nin ise daha önceden 2 kere ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı.

    “KALABALIK OLMASAYDI POLİSİ BAYAĞI GÖTÜRECEKTİ”

    Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca dur ihtarı çekti. Araçta durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Biz de vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten bayağı bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi bayağı götürecekti." dedi.

    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi #2

    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi #3

    Denizli’de dur ihtarına uymadı, polisi kaputun üzerinde sürükledi #4


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