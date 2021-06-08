Pamukkale'de, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü kaza yaptı.

Denizli'de sokağa kısıtlamasını ihlal eden sürücü, polisten kaçtı.

Pamukkale ilçesinde aracıyla gezmeye çıkan 21 yaşındaki Ş.N.Ç., polis ekiplerinin uygulama noktasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde başlayan kovalamaca, sürücünün Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı 2019 Sokak girişindeki apartmanın bahçe duvarına çarpmasıyla son buldu.

Kaza yapan sürücü, bu kez de araçtan inerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücüyü 100 metre ileride yakaladı.

Denizli'de ehliyetsiz sürücünün polisten kaçışı kazayla noktalandı ViDEO





ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ş.N.Ç.'nin neden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücünün aracında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı, ağır maddi hasar alan kullandığı araç ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Ş.N.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal, trafik kurallarını ihlal gibi suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



