Denizli'de ekmekten plastik çıktı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde fırından aldığı ekmekten plastik malzeme çıktığını iddia eden tüketici şikayetçi oldu.

DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi’nde yaşayan E.Ç., önceki gün akşam evine giderken fırından ekmek aldı.

Ekmekten çıkan plastik şaşkına çevirdi

E.Ç., sofrada böldüğü ekmeklerden bir tanesinin içerisinden yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde plastik parça çıktığını söyledi.

Şikayetçi oldu

E.Ç. daha sonra , Alo 174 Gıda Hattı’nı ayarak şikayetçi oldu.

İşlem başlatıldı

E.Ç.’nin yaptığı ihbarı değerlendiren gıda denetim biriminin, ekmeğin alındığı işletme bilgilerini alarak denetleme yapılması için işlem başlattığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)