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    Denizli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

    Fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın ile fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen 2 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 16:26
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    Denizli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

    Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada A.C. (70) ile H.O.'nun (68) 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Kocayaka Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

    3'Ü KADIN 5 KİŞİYE GÖZALTI

    Operasyonda fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen A.C. ve H.O. ile fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, cinsel gücü artırıcı ürünler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 3 kadın, savcının talimatıyla serbest bırakılırken, A.C. ile H.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Denizli de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı #1

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