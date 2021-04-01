Denizli'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın ile fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen 2 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada A.C. (70) ile H.O.'nun (68) 3 kadına zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Kocayaka Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

3'Ü KADIN 5 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda fuhşa aracılık edip, yer temin ettikleri tespit edilen A.C. ve H.O. ile fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kadın gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, cinsel gücü artırıcı ürünler ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kadın, savcının talimatıyla serbest bırakılırken, A.C. ile H.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.