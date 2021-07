Denizli’de karın gerdirme ameliyatından sonra sağlığından oldu

Çalıştığı hastanede karın gerdirme ameliyatı olan Ayşe Kabaklı’nın bacak kasığındaki dikişten topuğa kadar olan toplardamar tıkandı. Kabaklı, belden aşağısını kullanmakta zorlanmaya başladı.

Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Ayşe Kabaklı (36), 86 kiloya ulaştı.

Aşırı göbek sarkmasından dolayı bel ağrısı ve bacaklarında kireçlenme yaşayan Kabaklı, çalıştığı hastanede Estetik ve Plastik Cerrahisi Uzmanı E.A. tarafından 21 Mayıs'ta ameliyat edildi.

Sarkan derisi ve fazla yağları alınan Kabalı’nın karın bölgesi düzleştirildi.

Ameliyattan bir süre sonra Kabaklı, sol bacağındaki aşırı şişme nedeni ile yeniden hastaneye gitti.

STENT VE FİLTRE TAKILDI

Kabaklı’nın bacak kasığındaki dikişten topuğa kadar olan bölümdeki toplardamarda ameliyat sonrası pıhtı oluştuğu ve tıkalı olduğu belirlendi.

Anjiyo yapılan Kabaklı'nın bacağındaki pıhtı atan damarı temizlendi, kasıktan kalbine giden damara stent ve filtre takıldı.

Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Kabaklı, “Bacağımda şişlik devam ediyor. Vücudumun belden aşağısını sağlıklı bir şekilde kullanamıyorum.” ifadelerini kullandı.

“HER AN KALBİME PIHTI ATMA DURUMU VAR”

Kabaklı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Göbeğimin aşırı sarkması sonucu bel ağrısı yaşıyordum. Karın germe estetik ameliyatı olmaktaki amacım bu ağrıdan kurtulmaktı. Estetik ameliyatı olduğumdan bu yana sağlığım daha kötüye gidiyor. Ameliyattan sonra sol bacak kasığımdaki hatalı yapılan dikişin damarıma baskı yapması nedeniyle pıhtı attı. Her ne kadar anjiyo yapılıp, stent takılsa da sağlığıma tam olarak kavuşamadım. Her an kalbime pıhtı atma durumu var.





“BENİM DURUMUM BAŞKALARINA DERS OLSUN”

Hareket etmekte güçlük çekiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Beni sağlığıma kavuşturacak doktor arıyorum. 2 yaşındaki çocuğuma bakamaz hale geldim. Dururum ortada. Benim durumum başkalarına ders olsun. Estetik mağduru olmak istemiyorlarsa, iyi araştırsınlar.

“GÖBEĞİM YERİNE GELSE DE SAĞLIĞIM YERİNDE OLSA”

Ben pişman oldum. Keşke eski sarkan göbeğim geri gelse de sağlığım yerinde olsa. Geceleri rüyalarım da öleceğimi görüyorum, çığlık atarak uyanıyorum.”

Denizli’de karın gerdirme ameliyatından sonra sağlığından oldu VİDEO



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kabaklı, ameliyatını gerçekleştiren doktor E.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise olayla ilgili idari inceleme başlattıklarını belirterek,”Hastanın şikayeti ameliyatının ardından 45 gün sonra ortaya çıkmış. Gelişen durumla ilgili hastamızı tekrar hastaneye yatırdık. Şu anda kalp ve damar cerrahisi uzmanlarımızın kontrolünde. Ameliyatla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak hastadan kaynaklanan farklı bir komplikasyon da oluşmuş olabilir.” sözlerini kaydetti.