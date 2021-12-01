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    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü

    Madde kullanmak için kendisini odaya kilitleyen Muharrem Akgül, aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Oğlunu ölü bulan anne, “Kurtaramadım” diyerek gözyaşı döktü.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:35
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    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ailesi ile yaşayan 31 yaşındaki Muharrem Akgül, madde kullanmak için kendisini odaya kilitledi.

    Aradan geçen süre zarfında kapıyı çalan ailesi, ses gelmeyince panik oldu.

    Soruları yanıtsız kalan aile üyeleri, kapıyı kırınca Akgül'ü hareketsiz şekilde kanepede yatarken buldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü #1

    “OĞLUM KURTARAMADIM OĞLUM”

    Akgül’ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ağıtlar yaktı. Anne, “Oğlum kurtaramadım oğlum.” diyerek gözyaşı döktü.

    Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemelerinin ardından Akgül’ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü VİDEO

    AŞIRI DOZDAN HAYATINI KAYBETTİ

    Ailesi tarafından kanepede ölü bulunan Muharrem Akgül’ün, yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü #2

    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü #3

    Denizli’de madde kullanan genç evinde ölü bulundu, annesi gözyaşı döktü #4

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