Denizli'de sıkıştığı aracından kurtarılması için zamanla yarışıldı

Denizli'de kamyonetle çarpışan araç sürücüsü aracında sıkıştı. Aracından çıkarılması için ekipler zamanla yarıştı. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce direğe çarptı, ardından da karşı yönde Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Arif K. (47) hakimiyetindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpıştılar

Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet ise tali yola girdi.

Zamanla yarıştılar

İHA'nın haberine göre, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.





Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, ardından sürücüyü kurtararak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Şok geçiren kamyonet sürücüsü ise olayı anlattıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.



