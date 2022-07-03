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- Denizli'de sıkıştığı aracından kurtarılması için zamanla yarışıldı
Denizli'de sıkıştığı aracından kurtarılması için zamanla yarışıldı
- 03.07.2022 - 07:24
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce direğe çarptı, ardından da karşı yönde Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Arif K. (47) hakimiyetindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpıştılar
Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet ise tali yola girdi.
Zamanla yarıştılar
İHA'nın haberine göre, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.
Sıkıştığı yerden kurtarıldı
Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, ardından sürücüyü kurtararak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Şok geçiren kamyonet sürücüsü ise olayı anlattıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.