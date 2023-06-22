Denizli'de siloyu çalan 25 yaşındaki şüpheli dövmelerinden yakayı ele verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Veysi Vakkas, nisan ayında arazisindeki 5 ton ağırlığındaki demir çimento silosunun yerinde olmadığını görünce jandarmaya haber verdi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şikayet üzerine çalışma başlattı.
Vinç ve kamyonla taşındığı tespit edildi
Yapılan araştırmada silonun yerinden sökülüp, vinçle taşınarak kamyonla götürüldüğü belirlendi.
Dövmelerinden tespit edildi
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, siloyu vinç ve kamyon kiralayıp, çalan kişiyi ensesindeki dövmelerden tespit edip, Resul Batuhan Ünver olduğunu belirledi.
İzmir'de olduğu tespit edilen Ünver, JASAT ekibi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.