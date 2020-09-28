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- Denizli'de telefon hırsızını yakalayan esnaf tokat attı
Denizli'de telefon hırsızını yakalayan esnaf tokat attı
Denizli'de bir iş yerinden cep telefonu çalıp kaçmaya çalışan hırsız, çevredeki esnaf tarafından yakalandı.
- DHA
- 28.09.2020 - 16:13
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi MerkezSaraylar Mahallesi 498 Sokak'taki iş yerinden, bir kadına ait cep telefonu çalındı.
Cep telefonunu çalındığını fark eden kadın, iş yerinden hızla çıkan şüpheli Sefa K.'nin peşinden koşmaya başladı.
ESNAF KAÇARKEN YAKALADI
Durumu fark eden çevredeki esnaf, koşarak kaçmaya çalışan Sefa K.'yi yaklaşık 500 metre ileride yakaladı. Yaşadığı panik nedeniyle gözyaşı döken kadın, hırsızdan geri aldığı cep telefonu ile polisi arayıp, durumu bildirdi.
TOKAT ATTI
Hırsız Sefa K.'yi yakalayanlar, yeniden kaçmaması için kollarından tutarken, bir esnaf şüpheliye, "Utanmıyor musun" diyerek tokat attı.
Sefa K., daha sonra gelen polislere teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Denizli'de telefon hırsızını yakalayan esnaf tokat attı VİDEO