Diyarbakır merkezli 21 ilde PKK/KCK operasyonu Terör şube ekipleri, bugün 21 ilde baskın yaptı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli yakalandı...

AA

Terör örgütleri, onlara destek veren, propagandasını yapan, eyleme kalkışan ve harekete geçen kim var kim yoksa, polis ensesinde...

Bugün yine başarılı operasyonlara imza atıldı.

Polis, PKK'nın tepesine bindi

Düğmeye basan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, talimatı verdi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında baskınlar yaptı.

110 şüpheli yakalandı

PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdü

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Operasyon sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon devam ediyor.