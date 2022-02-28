Diyarbakır’da 2 çocuk su kuyusuna düştü

Misafirliğe gittikleri dedelerinin evinin yakınındaki üzeri açık bırakılan su kuyusuna düşen 2 çocuk ağır yaralandı.

Diyarbakır’da oturan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesne’nin Silvan ilçesi kırsal Alibey köyündeki evine misafirliğe gitti.

Torunları Zilan Orcan (3) ile Melik Amed’i bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girerek sohbete daldı.

Zilan ve Melik kuzenler avluda oynamaya başladı.

SU KUYUSUNA DÜŞTÜLER

Kısa süre sonra çocukların sesi kesildi.

Çocukların ağzı açık olan su kuyusuna düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, köylülerden yardım istedi.

Kuyuya sarkan köylüler tarafından çıkarılan çocuklar, otomobilleri ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

DURUMLARI AĞIR

Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklardan biri Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, diğeri ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.