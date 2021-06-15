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    Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:32
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    Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞI ÇÖKTÜ

    Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirildi.

    Böylelikle terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçilmiş oldu.

    22 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

    İçişleri Bakanlığı’nın duyurduğu başarılı operasyonda ayrıca 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumunun ele geçirildiği, 225 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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