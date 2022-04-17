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    Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
    • 17.04.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 10:50
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    Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başlatıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ilinde "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" operasyonu başlatıldı.

    650 personel görevde

    İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel, 42 operasyonel tim görev alıyor.

    Diyarbakır da Abluka-1 operasyonu başlatıldı #1


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