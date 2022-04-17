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- Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başlatıldı
Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
- 17.04.2022 - 10:32
- Güncelleme : 17.04.2022 - 10:50
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ilinde "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" operasyonu başlatıldı.
650 personel görevde
İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel, 42 operasyonel tim görev alıyor.