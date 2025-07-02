Diyarbakır'da çim biçme makinesine kolunu kaptırdı

Diyarbakır'da feci kaza...
Lice ilçesinde yaşayan Zeynel Buluttekin, bahçesindeki çimleri biçmek istedi.
Çim biçme makinesini çalıştıran Buluttekin, henüz bilinmeyen bir şekilde kolunu makineye kaptırdı.
KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Buluttekin, ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada sağ kol tendonunda kesi olduğu tespit edilen Zeynel Buluttekin’in, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar verildi.
AMBULANS HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ
Buluttekin için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı.
Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı.
Zeynel Buluttekin, ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi pistine iniş yaptı.
DURUMU İYİ
Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Buluttekin, ambulansla Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Zeynel Buluttekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.