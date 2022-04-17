- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da dereye düşen minik Ömer, boğularak can verdi
Diyarbakır'da dereye düşen minik Ömer, boğularak can verdi
Ergani ilçesinde yaşıtlarıyla oynarken dengesini kaybetmesi sonucu dereye düşen 7 yaşındaki çocuk dereden çıkarıldı. Boğularak öldüğü belirlenen küçük Ömer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
- 17.04.2022 - 17:09
Bir çocuk daha dikkatsizliğe kurban gitti.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arkadaşlarıyla dere kenarında oynayan 7 yaşındaki Ömer Faruk Özcan'ın ayağı taşa takıldı.
Dengesini kaybederek dereye düşen çocuğun arkadaşları etraftaki köylülere haber verdi.
Dereden cansız bedeni çıkarıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkardıkları minik çocuğun boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.