Diyarbakır'da eşeğe şiddet kamerada Bir evin kapısına bağlı eşeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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DHA

Dicle Nehri'nin kıyısında Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan 800 hektarlık Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde…

Bu verimli arazinin olduğu bölgede korkunç bir dram yaşandı.

Defalarca vurdu

Vicdansızın biri, bir evin kapısına bağlı eşeğe sopa ile defalarca vurdu.

Eşeğin, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle acı çektiği gözlendi.

Vahşet anı kamerada

Dehşete düşüren anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahısla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.