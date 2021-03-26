- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı
Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı
- DHA
- 26.03.2021 - 12:59
- Güncelleme : 26.03.2021 - 13:04
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan bir evde silah ve çığlık sessini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.
2’Sİ YARALI 5 KİŞİ ÇIKARILDI
Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.
Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.
Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı VİDEO
EVDE İNCELEME SÜRÜYOR
Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.
Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.