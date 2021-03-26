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    Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı

    Polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si yaralı, 5 kişi evden çıkarıldı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 13:04
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    Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan bir evde silah ve çığlık sessini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu.

    Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.

    2’Sİ YARALI 5 KİŞİ ÇIKARILDI

    Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.

    Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.

    Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı VİDEO

    Diyarbakır da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı #1

    EVDE İNCELEME SÜRÜYOR

    Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

    Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

    Diyarbakır da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı #2

    Diyarbakır da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı #3

    Diyarbakır da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı #4

    Diyarbakır da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu: 2 yaralı #5

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