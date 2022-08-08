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    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi

    Park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile çarpan kapalı kasa kamyonet, mağazaya girdi. Kazada, iş yerinde hasar oluştu.
    • 08.08.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:23
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    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda seyir halinde olan 21 BV 734 plakalı kapalı kasa kamyonetin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre aracını mağazanın önüne park etmek istedi.

    Burada park halindeki 34 DZZ 065 plakalı otomobilin sürücüsü ise bu sırada çıkmak için geri manevra yaptı.

    Kamyonet, mağazaya girdi

    Kamyonetin sürücüsü, otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı.

    Ancak otomobile çarpan kamyonet, mağazaya girdi.

    DHA’nın haberine göre mağazada hasar oluşurken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi VİDEO

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi #1

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi #2

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi #3

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi #4

    Diyarbakır’da kamyonet mağazaya girdi #5


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