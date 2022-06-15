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    Diyarbakır’da kardeşleri dolandıracaklardı, polis önledi

    Polis ekipleri, iki kardeşi arayarak dolandırmak isteyen şüphelilere engel oldu. Kardeşlerin 17 bin 500 lira tutarında nakit parası ile ziynetler dolandırıcıların eline geçmeden tuzak bozuldu.
    • 15.06.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 10:27
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    Diyarbakır’da kardeşleri dolandıracaklardı, polis önledi

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dolandırıcılar, ağabeyi N.Ç'nin terör örgütü üyelerince kaçırıldığı ve kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere paraya ihtiyacı olduğuna ikna ettikleri S.Ç.'den, evdeki ziynet eşyalarını kuyumcuya götürüp bozdurmasını istedi.

    Tedirgin olması şüphe yarattı

    Aynı zamanda aradıkları ağabey N.Ç.'yi de adının suç örgütü listesine karıştığına, adını temize çıkarmak için yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere nakit paraya ihtiyaç duyulduğuna ikna eden dolandırıcılar, bu kişiden de kredi çekmek üzere bankaya gitmesini istedi.

    Polis, S.Ç.'nin kuyumcuya giderken sergilediği tedirgin davranıştan şüphelendi.

    Diyarbakır’da kardeşleri dolandıracaklardı, polis önledi #1

    Dolandırıcıların tuzağından polis kurtardı

    S.Ç.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda ağabey N.Ç'ye de ulaşan polisler, aynı aileden iki kişinin dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olduğunu anladı.

    İHA’nın haberine göre polis ekiplerinin dikkati sayesinde bu tuzak bozuldu.

    N.Ç. ve S.Ç.'nin hazırladığı 17 bin 500 lira tutarında nakit ve ziynet eşyalarının dolandırıcıların eline geçmesi önlendi.


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