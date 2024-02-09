Diyarbakır'da kuyumcu dolandırılmaktan son anda kurtuldu Sahte altın satmak üzere kuyumcuya giden şüpheli kadın, kuyumcu sahibinin durumu fark etmesiyle kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda üç farklı kuyumcuyu 350 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakır'da dolandırıcı kadın kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.

L.K. isimli şüpheli kadın Bismil ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girdi.

Kuyumcu bileziklerin sahte olduğunu anladı

Elindeki bilezikleri çıkararak kuyumcuya satamaya çalışan kadın, kuyumcunun altınların sahte olduğunu fark etmesiyle kendini ele verdi.

Durumu anlayan kuyumcunun olayı ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Farklı kuyumcuları 350 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı

Ekipler yaptıkları koordineli çalışma sayesinde şüpheli L.K.’nin kent merkezinde üç farklı kuyumcunun 350 bin liralık dolandırılması olayının şüphelisi olduğunu fark etti.

Üzerinden 5 sahte bilezik çıktı

L.K.’nın yapılan üst aramasında 5 adet sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli kadın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)