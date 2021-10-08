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- Diyarbakır’da liselilerin kavgası
Diyarbakır’da liselilerin kavgası
- İHA
- 08.10.2021 - 10:27
- Güncelleme : 08.10.2021 - 10:33
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler semtinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi önünde öğrenciler, kız meselesinden dolayı tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler farklı gruplara ayrılarak, okulun karşısında bulunan park ile sağlık ocağı önünde beklemeye başladı.
CEP TELEFONUYLA KAFASINA VURDU
Park içerisinde bekleyen öğrenciler kısa süre sonra sağlık ocağı önünde bulunan diğer öğrencilerin yanına gelerek, bir anda kavgaya tutuştu.
Bıçak, tekme ve yumruk ile kavga eden öğrencilerden biri, hızını alamayarak cebinden çıkardığı cep telefonuyla diğer grupta bulunan öğrencinin kafasına vurdu.
Diyarbakır’da öğrenciler okul çıkışı bıçaklı, tekme ve yumruklu kavga etti VİDEO
2 KİŞİNİN YARALANDIĞI O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar kameraya yansırken, çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla diğer öğrenci ise darp sonucu yaralandı.
Yaralı öğrenciler olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma yaparak inceleme başlattı.