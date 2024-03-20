Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarında 7 bin 500 polis görev alacak

Yurdun birçok noktasında Nevruz kutlamaları devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan manzaralar, bu yıl da yaşanıyor.
Kutlamalar, adeta terör propagandasına dönüşmeye başladı.
Meydanlarda bir araya gelen DEM Partili kalabalık, bir yandan Kandil'e selam gönderiyor bir yandan da terörist başı Öcalan'a özgürlük istiyor.
Diyarbakır Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor
Kutlamaların yapılacağı bölgelerden biri de olayların sıkça yaşandığı Diyarbakır.
Kentte yarın düzenlenecek Nevruz kutlamaları, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek.
3 kademeli arama yapılacak
DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 2,5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak.
7 bin 500 polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak.
Bazı yollar kapatıldı
Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz ve Evrim Alataş caddeleri ile bulvarlar bariyerlerle kapatıldı.
Güzergahı kullanmak isteyenler için ise alternatif olarak Yenihal Caddesi ve üzerindeki sokaklar, Siverek ile Aram Tigran caddeleri ve sokak aralarının açık olacağı bildirildi.
4 metrelik tel örgülü önlem
Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl 10 polisin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması adına görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için sahnenin önüne 4 metrelik tel örgü konuldu.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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