Diyarbakır'da öğretmene, 15 öğrenciyi tacizden soruşturma açıldı

Okuldaki 15 kız ve erkek öğrencinin cinsel tacize uğradığını söylemesi üzerine öğretmen D.B.'ye, soruşturma açılarak görev yeri değiştirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine cinsel tacize uğradığını söyledi.

Öğrenciler, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERİLDİ

Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı.

Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin, görev yeri de değiştirildi.