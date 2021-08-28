Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.