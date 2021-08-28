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- Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
- AA
- 28.08.2021 - 03:13
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücü öğrenilemeyen otomobil ile V.O. yönetimindeki kamyon, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Beşpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Otomobildeki Sibel Gül (50) hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.