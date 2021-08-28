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    Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.08.2021 - 03:13
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    Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücü öğrenilemeyen otomobil ile V.O. yönetimindeki kamyon, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Beşpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Otomobildeki Sibel Gül (50) hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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