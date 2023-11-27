Diyarbakır'da otomobile tren çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine yük bıraktıktan sonra dönen M.K. idaresindeki yük treni, bariyerleri kıran D.B. kontrolündeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2'si ağır 5 yaralı
Kazada yaralanan S.B., Ş.B., R.B., E.B. adlı çocuk ve aracın sürücüsü D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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