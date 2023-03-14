Diyarbakır'da sünnet yerine bademcik ameliyatı yapıldı! 12 personele soruşturma açıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailenin çocuğu, farklı bir ameliyata alındı.
Anne S.Y., oğlu 2 buçuk yaşındaki B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü.
B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı.
Bademcikleri alındı
Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı.
Durum fark edildi
Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi.
Aile şikayetçi oldu
Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile, doktorlardan şikayetçi oldu.
12 personele idari soruşturma
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.