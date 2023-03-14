Diyarbakır'da sünnet yerine bademcik ameliyatı yapıldı! 12 personele soruşturma açıldı Sünnet için hastaneye götürülen 2,5 yaşındaki çocuğun bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailenin çocuğu, farklı bir ameliyata alındı.

Anne S.Y., oğlu 2 buçuk yaşındaki B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü.

B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı.

Bademcikleri alındı

Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı.

Durum fark edildi

Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi.

Aile şikayetçi oldu

Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile, doktorlardan şikayetçi oldu.

12 personele idari soruşturma

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.