Diyarbakır'da yaşlı kadının yaşam mücadelesi 65 yaşındaki Hazal Çelik geçimini Diyarbakır sokaklarında atık toplayarak geçimini sağlarken 25 yaşındaki oğlunun kendisine bakmadığını söyledi.

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İHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1975 yılında şiddetli bir deprem meydana geldi.

2 bin 385 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 149 binanın hasar gördüğü depremden sonra birçok Liceli ilçeyi terk etti.

Diyarbakır'da yaşayan 65 yaşındaki Hazal Çelik de meydana gelen depremden sonra kent merkezine geldi.

EŞİNİ KAYBEDİNCE ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADI

Çelik, 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra çocuklarına bakmak için çöp toplamaya başladı.

Çelik, 20 yıldır sokakta çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

"25 YAŞINDA OĞLUM BANA BAKMIYOR"

Hazal Çelik, günde 20 saat çalıştığını belirterek, "Günde 100-150 kazanıyorum, idarem olmuyor. Oğlum 25 yaşındadır bana bakmıyor. İki kızım var, onlar da evlidir. Teneke, kola şişesi, karton topluyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)