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    Diyarbakır'daki büfeden 720 paket sigara çalındı

    720 paket sigara ve bir miktar para çalınan büfenin kamerasından tespit edilen 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 09:46
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    Diyarbakır'daki büfeden 720 paket sigara çalındı

    19 Eylül'de Diyarbakır Yenişehir ilçesindeki bir büfede sabaha karşı işletme sahibi Faysal Gümüş, oğlunu açması için gönderdiği büfede hırsızlık yapıldığını öğrenince polise haber verdi.

    Olay yerine gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

    4 şüphelinin büfeye girdiğini güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri A.A. ile S.E.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    "KEPENGİ İKİ KARIŞ KADAR KALDIRMIŞLAR"

    Büfe işletmecisi Faysal Gümüş, "İki şüpheli yakalandı. Emniyet müdürüne teşekkür ediyorum. İş yerini açması için çocuğumu kaldırdım, o da beni arayarak hırsızların girdiğini söyledi. İş yerini boşaltmışlar, gelip baktık iki karış kadar kepengi kaldırmışlar ve kırmışlar. Alttan girmişler içeriye." dedi.

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    Diyarbakır daki büfeden 720 paket sigara çalındı #2

    Diyarbakır daki büfeden 720 paket sigara çalındı #3

    Diyarbakır daki büfeden 720 paket sigara çalındı #4

    Diyarbakır daki büfeden 720 paket sigara çalındı #5

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